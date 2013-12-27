土耳其内阁大洗牌 腐败案调查官员被调离

路透伊斯坦布尔12月26日(记者 Ece Toksabay/Humeyra Pamuk) -一名土耳其检察官周四指控土耳其警方干扰其对高层腐败案的调查，加深了民众对土耳其总理埃尔多安政府的怀疑。

随着腐败调查的进行，土耳其三名部长因各自的儿子涉案而辞职。腐败调查暴露了土耳其深层的机构矛盾，也让埃尔多安遭遇了执政11年来最大的一场危机。

12月17日，警方逮捕了一批嫌犯，其中包括这三名部长的儿子。

埃尔多安周三对此做出的回应是对内阁进行了大规模调整，投资者由此受到惊吓，土耳其货币里拉周四进一步下跌，降到历史低点。

土耳其新任内政部长阿拉(EfkanAla)将负责土耳其的国内安全，他也被认为是埃尔多安的亲信。埃尔多安声称这次秘密调查是国外势力设计的一场不具法律意义的阴谋，他还将大约70%的涉案警察解雇或调职。

检察官穆阿莫尔·阿卡斯(Muammer Akkas)在写给土耳其媒体的声明中称，他已经被调离该案，称这是警方的妥协，因为警方拒绝执行他的命令，逮捕更多的嫌犯。

阿卡斯表示：“通过警方的力量，司法受制于公开压力，法院命令的执行受阻。”

“整个领导层集体犯罪……嫌犯竟然被允许采取预防措施、逃离以及篡改证据。”

阿卡斯的声明没有提及任何被控者的名字。土耳其政府和警方没有立即对此做出回应。

土耳其首席检察官Turhan Colakkadi表示，阿卡斯已经被调离该案，理由是他向媒体泄漏信息以及没有及时向上级报告调查进展。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

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