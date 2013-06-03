土耳其多个城市发生大规模抗议活动

路透伊斯坦布尔/安卡拉6月2日（记者 Jonathon Burch/Humeyra Pamuk） - 土耳其反政府抗议活动进入第三天，周日有四大城市发生大规模抗议，成千上万民众走上街头并与防暴警察发生冲突，为该国多年来发生的最激烈的反政府抗议活动。

汽车鸣笛声和敲打锅碗瓢盆的声音响彻伊斯坦布尔和安卡拉的夜空，民众以此方式支持抗议。与此同时，数百名抗议者与防暴警察发生了冲突。

土耳其总理埃尔多安（Tayyip Erdogan）办公室附近的道路被封锁，警方发射催泪瓦斯驱散示威人群。警方突袭安卡拉市中心的一个购物场所，并拘捕了数百人，他们认为抗议者在此地躲避。

埃尔多安谴责主要反对派煽动民众抗议，并称抗议者为“一小撮抢夺者”，指出抗议的目的是抢夺执政的正义与发展党（AKP）明年大选的选票。

土耳其上周五发生骚乱，导火索是伊斯坦布尔塔克西姆广场（Taksim Square）一个公园的树木按政府开发计划被推倒，但后来演变成针对正义与发展党的大范围抗议活动。

埃尔多安称，改造塔克西姆广场的计划将继续进行。该广场长期以来一直是土耳其大规模示威活动的场所。

埃尔多安表示，抗议活动与政府的改造计划毫无关系，完全跟意识形态有关。

“主要反对党煽动了这些抗议，他们正在街头呼吁民众抵制……这关系到我的执政党、我自己本人、还有即将临近的伊斯坦布尔市政选举，他们的目的是让正义与发展党失去选票。”

土耳其明年将举行地区和总统选举，2015年将举行议会选举。

土耳其主要反对党共和人民党（CHP）否认他们策划了抗议活动，并将抗议归咎于埃尔多安的政策。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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