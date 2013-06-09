土耳其再次发生大规模抗议 执政党称不会提早选举

南非议长称会考虑反对党所提对总统祖马举行不信任投票的请求
路透约翰内斯堡4月2日 - 南非议会议长Baleka Mbete周日表示，会考虑反对党派提出的对总统祖马举行不信任投票的请求。
路透伊斯坦布尔6月9日（记者 Nick Tattersall/Ece Toksabay） - 土耳其总理埃尔多安（Tayyip Erdogan）所在的正义与发展党（AKP）排除了提早选举的可能性，但成千上万的民众再次举行反政府抗议活动，对总理呼吁立即停止抗议置之不理。
正义与发展党副主席侯赛因·切里克（Huseyin Celik）称，地方和总统选举将按计划在明年举行，2015年将进行议会大选。
“政府运作有条不紊，没必要提前选举，”切里克在该党执行委员会会议后对记者说。
“世界各地正在应对经济危机，土耳其的进展情况不错。由于民众正在街头游行，所以不会举行选举。”
在数公里以外的塔克西姆广场（Taksim Square），成千上万的民众再次举行大规模抗议活动，对埃尔多安周五要求立即停止抗议活动的呼吁置之不理。
在塔克西姆广场一端格兹公园（Gezi Park）的临时抗议阵地，活动人士已经安营扎寨，他们有的睡着帐篷里，有的住在破旧的巴士上，有的则在树下席地而坐，周边围满了游客和好奇的当地人。
正义与发展党的高官称，他们商讨过呼吁支持者下周在伊斯坦布尔或安卡拉进行支持政府集会的事宜，但尚未作出决定。该党的一些人士敦促保持克制，以免激化街头抗议。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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