土耳其再次发生大规模抗议 执政党称不会提早选举

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路透伊斯坦布尔6月9日（记者 Nick Tattersall/Ece Toksabay） - 土耳其总理埃尔多安（Tayyip Erdogan）所在的正义与发展党（AKP）排除了提早选举的可能性，但成千上万的民众再次举行反政府抗议活动，对总理呼吁立即停止抗议置之不理。

正义与发展党副主席侯赛因·切里克（Huseyin Celik）称，地方和总统选举将按计划在明年举行，2015年将进行议会大选。

“政府运作有条不紊，没必要提前选举，”切里克在该党执行委员会会议后对记者说。

“世界各地正在应对经济危机，土耳其的进展情况不错。由于民众正在街头游行，所以不会举行选举。”

在数公里以外的塔克西姆广场（Taksim Square），成千上万的民众再次举行大规模抗议活动，对埃尔多安周五要求立即停止抗议活动的呼吁置之不理。

在塔克西姆广场一端格兹公园（Gezi Park）的临时抗议阵地，活动人士已经安营扎寨，他们有的睡在帐篷里，有的住在破旧的巴士上，有的则在树下席地而坐，周边围满了游客和好奇的当地人。