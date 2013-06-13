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路透中文体育短讯 | 2013年 6月 13日 星期四 12:51 BJT

土耳其称国内示威不影响申奥进程

土耳其伊斯坦布尔奥申委主席周三表示，目前该国国内发生的大规模游行示威活动将不会影响该国的申奥进程，同时呼吁停止骚乱。与伊斯坦布尔一同申办2020年夏季奥运会的还有东京以及马德里。此次申办已是伊斯坦布尔在过去六届投票中的第5次申请。土耳其原定6月21日开始主办20岁以下足球世青赛，FIFA称比赛将按原计划进行。目前该国国内骚乱已持续了两周。路透
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