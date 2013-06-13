土耳其称国内示威不影响申奥进程

莱斯特城与曼城哑火闷平
12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透
土耳其伊斯坦布尔奥申委主席周三表示，目前该国国内发生的大规模游行示威活动将不会影响该国的申奥进程，同时呼吁停止骚乱。与伊斯坦布尔一同申办2020年夏季奥运会的还有东京以及马德里。此次申办已是伊斯坦布尔在过去六届投票中的第5次申请。土耳其原定6月21日开始主办20岁以下足球世青赛，FIFA称比赛将按原计划进行。目前该国国内骚乱已持续了两周。路透
12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透
12月28日上演的英超第19轮联赛一场焦点战中，曼联主场0-0与切尔西握手言和，走出持续多时的败战阴霾。曼联主帅范加尔明确表态：“我不会下课，即便媒体希望如此，我也不会这么办，你们已经看到了，我的球员们在为我而战。”阿森纳2-0击败伯恩茅斯，登上英超领头羊位置。路透
12月27日的一场 NBA常规赛中，亚特兰大老鹰凭借前锋米尔萨普贡献22分，中锋霍福德得到19分，控球后卫蒂格贡献17分，主场117-98战胜纽约尼克斯，老鹰迎来了六连胜，尼克斯则遭遇三连败。路透