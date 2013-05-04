土耳其总理称反政府抗议者与恐怖主义同流合污

美国白宫高官会见众议院温和及保守派共和党人 望重批医保法案
路透华盛顿4月3日 - 美国白宫高级官员周一会见了众议院温和及保守派共和党人，旨在重启废除并取代奥巴马医保(Obamacare)的计划。
路透伊斯坦布尔6月4日（记者 Birsen Altayli/Ayla Jean Yackley） - 土耳其总理埃尔多安（Tayyip Erdogan）对该国多个城市持续四天的骚乱作出挑衅回应，称反政府抗议者“与恐怖主义同流合污”。
上周五，土耳其民众举行示威阻止伊斯坦布尔塔克西姆广场（Taksim Square）的改造计划，但示威后来演变成大规模抗议活动，遭到警方的严厉镇压，已有数百名警察和抗议者受伤。
抗议活动周一仍未有缓和迹象，抗议者重新回到塔克西姆广场。Bosphorus周边地区已被封锁，沿路设有路障禁止车辆通行。左派团体挂出红色和黑色的旗帜和横幅要求埃尔多安辞职，而且还宣称“不论发生什么，绝不回头”。
在安卡拉，警方用催泪瓦斯和水枪驱散大多数为青年的抗议人群。抗议者在Kizilay政府机构聚集的地区竖起路障并在路上放火，有一架直升机在上空徘徊。
埃尔多安否认抗议为政敌所为。“这是极端分子组织的抗议，”他在启程出访北非前说道。“我们不会向这些与恐怖主义同流合污的人做出任何让步。”
抵达拉巴特后，埃尔多安就暴力活动谴责在选举中失败的政党，并认为这只是暂时性的抗议活动。“形势几天内将恢复正常，”他说道。
美国呼吁土耳其克制勿要进行斥责。“我们对（土耳其）警方过度使用武力的报道表示关切，”美国国务卿克里在华盛顿说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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