土耳其对华光伏产品反倾销调查不符合两国利益--中国商务部

李克强称今年要在降低收费等非税负担方面开展督查
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透北京7月1日 - 针对土耳其对自中国进口的光伏产品发起反倾销调查，中国商务部周五回应称，如土方对该产品实施反倾销措施，将损害中方利益，也不符合土方自身利益。
商务部网站新闻稿表示，光伏电池及组件作为重要的清洁能源产品，其快速应用与发展有利于各国有效应对气候变化，对于各国减排目标的实现具有重要意义。
“中方一贯反对滥用贸易救济措施。希望土方审慎处理该案，实现两国光伏产业的共同发展。”商务部称。
去年末欧盟委员会决定对适用于中国光伏产品的双反措施启动日落复审调查，中国商务部曾表示希望欧方尽快终止光伏双反措施。（完）
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(发稿 马蓉; 审校 张喜良)
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登署名文章称，等值5万美元的年度购汇总额满足了绝大多数个人的用汇需求，购汇年度总额保持相对稳定，有利于稳定预期；从根本上说，人民币稳定来自中国稳定的基本面和稳健的政策面。