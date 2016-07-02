版本:
中国
中国财经 | 2016年 7月 2日 星期六 10:22 BJT

土耳其对华光伏产品反倾销调查不符合两国利益--中国商务部

路透北京7月1日 - 针对土耳其对自中国进口的光伏产品发起反倾销调查，中国商务部周五回应称，如土方对该产品实施反倾销措施，将损害中方利益，也不符合土方自身利益。

商务部网站新闻稿表示，光伏电池及组件作为重要的清洁能源产品，其快速应用与发展有利于各国有效应对气候变化，对于各国减排目标的实现具有重要意义。

“中方一贯反对滥用贸易救济措施。希望土方审慎处理该案，实现两国光伏产业的共同发展。”商务部称。

去年末欧盟委员会决定对适用于中国光伏产品的双反措施启动日落复审调查，中国商务部曾表示希望欧方尽快终止光伏双反措施。（完）

参看详情，请点选商务部网站：here

(发稿 马蓉; 审校 张喜良)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐