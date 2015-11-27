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时事要闻 | 2015年 11月 27日 星期五 10:57 BJT

埃尔多安称俄罗斯应该为侵犯土耳其领空道歉--CNN

路透安卡拉11月26日 - 美国有线电视新闻网（CNN）周四引述土耳其总统埃尔多安的话称，俄罗斯应该为侵犯土耳其领空道歉。本周稍早，一架俄罗斯战机在叙利亚边境附近被土耳其击落。

“那些侵犯我们领空的人需要道歉。”CNN网站报导引述埃尔多安的话称。

埃尔多安称，土耳其方面的飞行员和武装部队是在履行自己的职责。（完）

编译：王凤昌 发稿：朱淑珍

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