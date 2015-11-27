埃尔多安称俄罗斯应该为侵犯土耳其领空道歉--CNN

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透安卡拉11月26日 - 美国有线电视新闻网（CNN）周四引述土耳其总统埃尔多安的话称，俄罗斯应该为侵犯土耳其领空道歉。本周稍早，一架俄罗斯战机在叙利亚边境附近被土耳其击落。
“那些侵犯我们领空的人需要道歉。”CNN网站报导引述埃尔多安的话称。
埃尔多安称，土耳其方面的飞行员和武装部队是在履行自己的职责。（完）
编译：王凤昌 发稿：朱淑珍
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。