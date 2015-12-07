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时事要闻 | 2015年 12月 7日 星期一 18:01 BJT

与俄关系紧张可能让土耳其付出约90亿美元的代价--土副总理

路透伊斯坦布尔12月7日 - 土耳其副总理Mehmet Simsek周一称，与俄罗斯“切断关系”这种最差的可能情况将让土耳其付出约90亿美元的代价，目前的紧张局势可能导致土耳其损失0.4%的GDP增长。

Simsek还对NTV电视台表示，政府可能对提高最低工资的计划采取“补救措施”，尽管不准备完全承担支出。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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