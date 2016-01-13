土耳其扣留三名俄罗斯人 因涉嫌与“伊斯兰国”有关--媒体

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透伊斯坦布尔1月13日 - 媒体周三报道称，土耳其当局扣留了三名俄罗斯公民，因怀疑他们与“伊斯兰国”有关系。土耳其伊斯坦布尔市中心苏丹艾哈迈德广场昨日发生爆炸事件，导致10名游客死亡。
一名自杀式炸弹客制造了周二的爆炸事件，九名德国游客和一名秘鲁游客丧生，土耳其当局指责“伊斯兰国”制造了这起爆炸事件。这名攻击者被认为最近从叙利亚进入土耳其。这起爆炸还导致另外15人受伤。
俄新社报导称，俄罗斯驻土耳其安塔利亚总领事确认，三名俄罗斯人因涉嫌与“伊斯兰国”有关而被扣留。
多安通讯社（Dogan News Agency）称，警方在搜查上述三人住所的时候查获文件和CD。目前尚不清楚三人何时被扣。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。