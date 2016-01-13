土耳其扣留三名俄罗斯人 因涉嫌与“伊斯兰国”有关--媒体

马来西亚期市：棕榈油期货连续第二日下滑，受豆油跌势的拖累
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科1月13日 - 媒体周三报导称，土耳其当局扣留了三名俄罗斯公民，因怀疑他们与“伊斯兰国”有关系。土耳其伊斯坦布尔市中心苏丹艾哈迈德广场昨日发生爆炸事件，导致10名游客死亡。
一名自杀式炸弹客制造了周二的爆炸事件，九名德国游客和一名秘鲁游客丧生，土耳其当局指责“伊斯兰国”制造了这起爆炸事件。这名攻击者被认为最近从叙利亚进入土耳其。这起爆炸还导致另外15人受伤。
俄新社报导称，俄罗斯驻土耳其安塔利亚总领事确认，三名俄罗斯人因涉嫌与“伊斯兰国”有关而被扣留。
多安通讯社（Dogan News Agency）称，警方在搜查上述三人住所的时候查获文件和CD。目前尚不清楚三人何时被扣。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至1月18日当周，新加坡在岸柴油和航煤库存增加22.4%，至五周高位1,195.4万桶。
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