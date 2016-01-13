土耳其扣留三名俄罗斯人 因涉嫌与“伊斯兰国”有关--媒体

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科1月13日 - 媒体周三报导称，土耳其当局扣留了三名俄罗斯公民，因怀疑他们与“伊斯兰国”有关系。土耳其伊斯坦布尔市中心苏丹艾哈迈德广场昨日发生爆炸事件，导致10名游客死亡。

一名自杀式炸弹客制造了周二的爆炸事件，九名德国游客和一名秘鲁游客丧生，土耳其当局指责“伊斯兰国”制造了这起爆炸事件。这名攻击者被认为最近从叙利亚进入土耳其。这起爆炸还导致另外15人受伤。

俄新社报导称，俄罗斯驻土耳其安塔利亚总领事确认，三名俄罗斯人因涉嫌与“伊斯兰国”有关而被扣留。

多安通讯社（Dogan News Agency）称，警方在搜查上述三人住所的时候查获文件和CD。目前尚不清楚三人何时被扣。（完）