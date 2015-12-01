埃尔多安称土耳其不会采取情绪化的行动反制俄罗斯

路透伊斯坦布尔11月30日 - 土耳其总统埃尔多安周一称，针对俄罗斯决定对土耳其实施经济制裁，土耳其当局在采取任何应对措施之前，会采取“耐心而非情绪化的”行动。

莫斯科方面当日稍早表示，将主要禁止来自土耳其的农产品进口。上周二，土耳其击落一架俄罗斯战机，称后者在叙利亚执行飞行任务时侵犯了土耳其领空。

当被问及土耳其是否会对俄罗斯的制裁行动以牙还牙时，“我们会耐心地行动，不会情绪化地行事；先由它去吧，如果我们有自己的行动，也会自然跟进。”埃尔多安在巴黎气候峰会间隙对CNN Turk电视台说道。

埃尔多安指出，土耳其正在努力确保土俄关系不会由此彻底破裂，称俄罗斯是“战略伙伴”。

当被问及是否会继续促成与普京的会晤时，埃尔多安称，“即使仅有一线希望……我们也不希望断绝关系；我不知道俄罗斯方面会如何行动。”

他表示，土耳其不会为击落俄罗斯战机道歉。（完）