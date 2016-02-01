土总理称土耳其和北约雷达都监测到俄战机侵犯土领空

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透安卡拉1月31日 - 土耳其总理达武特奥卢周日称，土耳其和北约雷达都监测到一架俄罗斯战机侵犯土耳其领空，以反驳相关指控“纯属宣传”的俄方说法。
土耳其周六称，一架俄罗斯苏-34战机侵犯其领空。俄罗斯对此矢口否认。
“俄罗斯无法掩盖其侵犯我方领空一事。如果真有其事，这种事情则无法隐藏。”达武特奥卢在利雅得的新闻发布会上称。
俄罗斯国防部发言人Igor Konashenkov周六晚否认本国飞机进入土耳其领空，称土耳其的相关说法“纯属宣传”。
去年11月，土耳其在土叙边境附近击落一架俄罗斯飞机，土耳其称俄罗斯飞机侵犯其领空。
“土耳其绝无造成与俄罗斯紧张关系升级的意图，但我们对保护我方领空保持敏感。”达武特奥卢称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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