俄罗斯驻土耳其大使被枪杀 地区紧张局势升级

2016年12月19日，俄罗斯驻土耳其大使周一在安卡拉一间画廊发表讲话时，被人从背后开枪击中身亡。行凶者是非当值警官Mevlut Mert Altintas。Depo Photos/Sozcu Newspaper via REUTERS

路透安卡拉12月20日 - 俄罗斯驻土耳其大使周一在安卡拉一间画廊发表讲话时，被人从背后开枪击中身亡。行凶者是一名非当值警官，他一边开枪，一边高喊着“不要忘记阿勒颇”、“真主伟大”。

土耳其总统埃尔多安对全国发表视频讲话时，将这一袭击事件称作试图破坏北大西洋公约组织(NATO)成员国土耳其与俄罗斯之间的关系；俄土两国关系长期以来一直面临叙利亚战争的考验。埃尔多安表示，他在与俄罗斯总统普京的通话中，同意在打击恐怖主义方面扩大合作。

普京在克里姆林宫举行的特别会议上下令加强所有俄罗斯驻外人员的安保工作，并称实施这项行动的“土匪”将受到惩罚。

“我们必须搞清楚，谁主使了这场刺杀。”

刺杀一名外交官，特别是俄罗斯这样一个大国的外交官，标志着该地区乃至更大范围内的紧张局势升级。安全部门消息人士称，凶手当时并不当值；而一些目击者表示，在活动入口并未设置安全扫描机。

一位在现场的人士告诉路透，袭击者衣着整齐，穿西装打领带，当大使开始在艺术展上发表讲话时，他独自一人站在大使的身后。

“他拔出枪来从背后射击大使。我们看见他(大使)躺在地上，然后我们跑了出来，”这位目击者要求不具名。袭击者开枪时，人们纷纷跑进相邻房间躲避。

一份影像资料显示，现场尖叫声四起，攻击者叫嚷着：“不要忘了阿勒颇，不要忘了叙利亚！”以及赞美真主的颂辞“Allahu Akbar”。他高喊着走来走去，一手持枪一手在空中挥舞。

俄罗斯支持叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)，俄军的空袭帮助叙利亚政府军在上周终结了反政府武装在北部城市阿勒颇的抵抗。土耳其则在去年击落一家俄罗斯战机后，一直修复对俄关系。

袭击者被特种部队击毙。另有三人受伤。

“我们把这次案件视作恐怖事件，”俄罗斯外交部发言人Maria Zakharova称。“恐怖主义必败，我们会坚决与之斗争。”

埃尔多安指出，凶手名为Mevlut Mert Altintas，今年22岁，此前曾在安卡拉做过两年半的防暴警察。CNN Turk TV称，警方已控制他的姐妹和母亲。

一名高级安全官员称，“强烈迹象”显示凶手属于传教士Fethullah Gulen的网络。埃尔多安谴责Gulen为恐怖主义份子，但后者予以否认。土耳其当局称Gulen策划了7月的未遂政变。

Gulen称这起袭击是“令人发指的恐怖行为”，显示出政变后埃尔多安大规模清理警察和部队、司法和媒体导致土耳其安全形势恶化。(完)