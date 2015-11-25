俄战机被击落后 土耳其总统称不希望事态升级

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透伊斯坦布尔11月25日 - 在土耳其昨日击落俄罗斯一架战机后，土耳其总统埃尔多安周三表示不希望事态升级，称土耳其只是在保卫自身的安全和叙利亚境内“兄弟们的权利”。
埃尔多安在伊斯坦布尔的一次商业会议上表示，该架飞机是在土耳其领空被击中，但坠毁在叙利亚境内，不过有部分飞机碎片坠入土耳其并令两名土耳其公民受伤。(完)
(编译 王洋; 审校 于春红)
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。