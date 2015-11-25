俄战机被击落后 土耳其总统称不希望事态升级

路透伊斯坦布尔11月25日 - 在土耳其昨日击落俄罗斯一架战机后，土耳其总统埃尔多安周三表示不希望事态升级，称土耳其只是在保卫自身的安全和叙利亚境内“兄弟们的权利”。

埃尔多安在伊斯坦布尔的一次商业会议上表示，该架飞机是在土耳其领空被击中，但坠毁在叙利亚境内，不过有部分飞机碎片坠入土耳其并令两名土耳其公民受伤。(完)