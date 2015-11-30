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亚洲 | 2015年 11月 30日 星期一 15:54 BJT

哈萨克斯坦呼吁俄罗斯与土耳其联合调查俄战机被击落事件

(本文由路透中文网编译提供)

路透阿拉木图11月30日 - 哈萨克斯坦周一呼吁俄罗斯和土耳其设立一个双边委员会，联合调查俄罗斯战斗机被土耳其击落事件。

“有必要组成这一委员会进行联合调查，从而找到并惩罚责任人，恢复两国关系，”哈萨克总统纳扎尔巴耶夫说道。(完)

编译：李富强 发稿：王燕焜

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