哈萨克斯坦呼吁俄罗斯与土耳其联合调查俄战机被击落事件

路透阿拉木图11月30日 - 哈萨克斯坦周一呼吁俄罗斯和土耳其设立一个双边委员会，联合调查俄罗斯战斗机被土耳其击落事件。

“有必要组成这一委员会进行联合调查，从而找到并惩罚责任人，恢复两国关系，”哈萨克总统纳扎尔巴耶夫说道。(完)