土总统称巴黎气候峰会是修复土俄关系契机

土耳其总统埃尔多安周六称，巴黎气候峰会可能是修复土俄关系的契机。埃尔多安曾表示，土耳其不会就其击落俄战机一事道歉。而作为报复，俄罗斯宣布对土耳其实施经济制裁，并取消了对土耳其公民的免签待遇。埃尔多安称：“国际气候峰会将于周一在巴黎举行，这可能成为修复我们同俄罗斯关系的契机。对抗不会给任何一方带来快乐。俄罗斯对土耳其很重要，同样地，土耳其对俄罗斯也很重要。”路透