俄罗斯称有证据显示土耳其卷入“伊斯兰国”石油交易

俄罗斯国防部周三称，已经掌握土耳其总统埃尔多安及其家族从走私“伊斯兰国”控制地区的石油中谋利的证据。俄罗斯国防部官员在简布会上展示了卫星图像。他们称，卫星图像显示大量油罐车在“伊斯兰国”在叙利亚和伊拉克控制的装油点装载石油，然后通过边境进入土耳其。埃尔多安表示，任何人都没有权利借指责土耳其从“伊斯兰国”购买石油来“诽谤”土耳其，如果此类指责经证明属实，他将辞职。路透