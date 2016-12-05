俄土将首次推行以里拉和卢布结算的双边贸易--土总理办公室

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透安卡拉12月5日 - 土耳其总理Binali Yildirim周一将开始对俄罗斯进行访问，总理办公室称，期间土耳其将和俄罗斯朝着以里拉和卢布结算双边贸易迈出具体的第一步。
此举是土耳其支撑本币的举措之一。里拉今年已经贬值20%。美元大涨，以及对7月土耳其未遂军事政变后镇压行动的担忧不断扩大，打压里拉下挫。(完)
(编译 李爽 审校 白云)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。