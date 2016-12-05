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国际财经 | 2016年 12月 5日 星期一 15:00 BJT

俄土将首次推行以里拉和卢布结算的双边贸易--土总理办公室

路透安卡拉12月5日 - 土耳其总理Binali Yildirim周一将开始对俄罗斯进行访问，总理办公室称，期间土耳其将和俄罗斯朝着以里拉和卢布结算双边贸易迈出具体的第一步。

此举是土耳其支撑本币的举措之一。里拉今年已经贬值20%。美元大涨，以及对7月土耳其未遂军事政变后镇压行动的担忧不断扩大，打压里拉下挫。(完)

(编译 李爽 审校 白云)

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