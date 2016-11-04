土耳其东南部最大城市发生爆炸 媒体称可能系汽车炸弹引起

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透土耳其迪亚巴克尔11月4日 - 土耳其东南部最大城市迪亚巴克尔的中心区周五发生爆炸，几个小时前，警方拘留了11名亲库尔德的国会议员。该城市主要居民为库尔德人。
一位安全部门消息人士称，爆炸发生在一个警察局附近。上述被逮捕的议员被带往该警察局。警方隔夜因恐怖主义调查逮捕了土耳其议会第二大反对党--人民民主党(Peoples' Democratic Party)的联合领导人。
NTV电视台报导显示，爆炸造成一人死亡，超过30人受伤。爆炸可能是汽车炸弹引起的。
土耳其武装组织库尔德族劳工党(Kurdistan Workers Party，PKK)已经在土耳其东南部进行了为期三十年的反叛活动。(完)
(编译 杜明霞；审校 白云)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)