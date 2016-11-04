土耳其东南部最大城市发生爆炸 媒体称可能系汽车炸弹引起

路透土耳其迪亚巴克尔11月4日 - 土耳其东南部最大城市迪亚巴克尔的中心区周五发生爆炸，几个小时前，警方拘留了11名亲库尔德的国会议员。该城市主要居民为库尔德人。

一位安全部门消息人士称，爆炸发生在一个警察局附近。上述被逮捕的议员被带往该警察局。警方隔夜因恐怖主义调查逮捕了土耳其议会第二大反对党--人民民主党(Peoples' Democratic Party)的联合领导人。

NTV电视台报导显示，爆炸造成一人死亡，超过30人受伤。爆炸可能是汽车炸弹引起的。

土耳其武装组织库尔德族劳工党(Kurdistan Workers Party，PKK)已经在土耳其东南部进行了为期三十年的反叛活动。(完)