土耳其总统埃尔多安宣布国家进入三个月的紧急状态

路透伊斯坦布尔7月20日 - 土耳其总统埃尔多安周三宣布国家进入紧急状态，在未遂军事政变后扩大了对安全部队、司法、政府和学术界的整肃，已牵涉数万人。

埃尔多安称紧急状态为期三个月，将允许他的政府对政变支持者采取果断和有效的措施，这符合宪法的规定。

紧急状态在土耳其政府公告发布后即生效，将允许总统和内阁绕过议会颁布新的法律，并在他们认为必要时限制或暂停权利和自由。

在历时近五个小时的国家安全委员会会议后，埃尔多安在电视直播中对政府部长们宣布了这一决定。

自周五未遂军事政变以来，约有六万名士兵、警察、法官、政府文职人员和教师被停职、拘禁或正在接受调查。

埃尔多安将周五的军事政变归咎于现居美国的宗教人士居伦(Fethullah Gulen)的追随者。

埃尔多安的发言人周二表示，土耳其政府准备正式要求美国引渡居伦。白宫表示，美国总统奥巴马周二与埃尔多安在电话中讨论了居伦的问题，并敦促土耳其政府在整肃被认为与政变有关人士时保持克制。

土耳其这个北约成员国可能长期不稳定，这种风险已经动摇了投资者的信心。

标普将土耳其外币信贷评等下调至“BB/B”，展望由稳定下调至负面，之后土耳其里拉跌至纪录低点。土耳其股市.XU100本周迄今下挫9.5%，创2013年来最差三日表现。

埃尔多安为阻止经济受损，在电视讲话中称政府不会放弃财政纪律，而且未面临流动性问题。(完)