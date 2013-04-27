土耳其成为上海合作组织对话伙伴

路透阿拉木图4月26日（记者 Dmitry Solovyov） - 北约成员国土耳其周五成为上海合作组织“对话伙伴”，并宣布与亚洲国家共命运。

“对于我们来说，这真是历史性的一天。”土耳其外长达武特奥卢（Ahmet Davutoglu）在哈萨克斯坦经济首都阿拉木图与上海合作组织秘书长梅津采夫签署备忘录后说道。

“土耳其的选择是在宣布我们将与上海合作组织成员国共命运。”

2001年，中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦及乌兹别克斯坦共同成立了上海合作组织，旨在打击伊斯兰极端组织的威胁和阿富汗毒品走私。

土耳其对加入欧盟谈判的进程缓慢不满，表示出与上海合作组织加强关系的兴趣。

斯里兰卡和白俄罗斯也是上海合作组织对话伙伴；而印度、巴基斯坦、蒙古、伊朗和阿富汗则是更高一级的观察员国，他们能够参加上海合作组织会议，只是没有投票权。

达武特奥卢强调，对话伙伴仅仅是个开始，“我希望我们能够参加在（吉尔吉斯斯坦首都）比什凯克举行的下次峰会以及部长级会议。这是漫长道路的开始，手拉手，肩并肩，一起向前走。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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