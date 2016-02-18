土耳其总理称安卡拉袭击案与叙利亚库尔德YPG有关

达沃斯论坛：日央行总裁黑田称密切关注特朗普上任后实施何种政策
在谈及日本时，黑田东彦表示，日本本财年以及下一财年经济增长可能在1.5%左右，称自安倍晋三2012年末上任这四年来，经济状况已经大幅改善。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伊斯坦布尔2月18日 - 土耳其总理达武特奥卢称，土耳其已确定导致28人丧生的安卡拉炸弹袭击案的实施者是一名叙利亚库尔德YPG民兵组织的成员，该成员与非法的库尔德工人党武装合作。
达武特奥卢在电视直播讲话中称，炸弹袭击表明叙利亚库尔德YPG是一个恐怖组织，土耳其期待盟友在打击该组织上提供合作。
美国曾说YPG不是恐怖组织，在打击叙利亚“伊斯兰国”的斗争中曾支持该组织。
“根据我们获得的信息，明确认定此次袭击是由土耳其境内的恐怖组织成员与一名从叙利亚跨境的YPG成员共同实施的，”达武特奥卢说道。
他还表示，炸弹袭击发生后扣留了九个人。(完)
编译：李富强 发稿：程芳
在谈及日本时，黑田东彦表示，日本本财年以及下一财年经济增长可能在1.5%左右，称自安倍晋三2012年末上任这四年来，经济状况已经大幅改善。
ICBM：洲际弹道导弹 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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