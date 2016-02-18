土耳其总理称安卡拉袭击案与叙利亚库尔德YPG有关（更新版）

(本文由路透中文网编译提供)

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路透伊斯坦布尔2月18日 - 土耳其总理达武特奥卢称，土耳其已确定导致28人丧生的安卡拉炸弹袭击案的实施者是一名叙利亚库尔德YPG民兵组织的成员，该成员与非法的库尔德工人党武装合作。

达武特奥卢在电视直播讲话中称，炸弹袭击表明叙利亚库尔德YPG是一个恐怖组织，土耳其期待盟友在打击该组织上提供合作。

美国曾说YPG不是恐怖组织，在打击叙利亚“伊斯兰国”的斗争中曾支持该组织。

“根据我们获得的信息，明确认定此次袭击是由土耳其境内的恐怖组织成员与一名从叙利亚跨境的YPG成员共同实施的，”达武特奥卢说道。

他还表示，炸弹袭击发生后扣留了九个人。

叙利亚库尔德民主联盟党（PYD）领导人对土耳其的指控予以否认，称土耳其试图令叙利亚北部的斗争形势升级。

“对此我们完全否认，”PYD联席主席Saleh Muslim在电话中对路透表示。他并否认该组织所属武装YPG向土耳其开火。“我可以向你保证，YPG没有向土耳其发射过一颗子弹。他们没有把土耳其当成敌人，”他说道。（完）