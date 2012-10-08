土耳其炮击叙利亚 还击叙利亚炮火

土耳其周日向叙利亚境内开火，因之前一枚来自叙利亚的炮弹落在土耳其境内。这已是土耳其连续第五日对来自叙利亚的炮火还击。土耳其总理埃尔多安表态称，土耳其不希望战争，但警告叙利亚不要考验其决心。叙利亚政府曾表示，其炮火落到土耳其纯属意外。图为土叙边境的土耳其士兵。