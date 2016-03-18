土耳其总理称有信心达成移民问题协议 欧盟领导人仍感忧虑

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透布鲁塞尔3月18日（记者 Humeyra Pamuk/Philip Blenkinsop） - 土耳其总理达武特奥卢周五表示有信心与欧盟领导人达成协议、帮助限制移民进入欧洲；但法国和德国则表示，双方仍未解决如何将难民从希腊送回的难题，谈判仍存在困难。
欧盟领导人周四讨论了他们的谈判立场。达武特奥卢较早抵达布鲁塞尔与荷兰首相以及欧盟高官会面，随后将参加欧盟各国领导人峰会。
“欧盟和土耳其显然有相同的目标、帮助叙利亚难民……我相信……我们能达成目标，”达武特奥卢在会谈前对记者们说道。
但是达武特奥卢也在讲话中暗示了解决欧洲移民危机的敏感问题，比如是否会遵守国际法以及欧盟在多大程度上愿意加速土耳其加入欧盟的进程。
与达武特奥卢一起策划计划纲要的德国总理默克尔曾表示，周五的会议不会轻松，法国总统奥朗德也表达了类似的谨慎看法。
“我不能保证结局是令人高兴的，”他在周四的对话后对记者们说道。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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