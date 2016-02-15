土耳其否认士兵进入叙利亚 称没有这样的计划

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透伊斯坦布尔2月15日（记者 Daren Butler） - 土耳其官媒阿纳多卢通讯社周一报导称，国防部长伊尔马兹（Ismet Yilmaz）否认部分土耳其士兵周末已经进入叙利亚的报导，称土耳其政府并不考虑向叙利亚派兵。
叙利亚政府曾表示，认为周六乘坐12辆皮卡携带重机枪进入叙利亚的100名持枪者中有土耳其士兵，任务是向叙利亚反对派提供补给。
“这不是真的……（土政府）并不考虑土耳其士兵进入叙利亚，”伊尔马兹对土耳其议会一个委员会说道。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。