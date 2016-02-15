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时事要闻 | 2016年 2月 15日 星期一 16:21 BJT

土耳其否认士兵进入叙利亚 称没有这样的计划

路透伊斯坦布尔2月15日（记者 Daren Butler） - 土耳其官媒阿纳多卢通讯社周一报导称，国防部长伊尔马兹（Ismet Yilmaz）否认部分土耳其士兵周末已经进入叙利亚的报导，称土耳其政府并不考虑向叙利亚派兵。

叙利亚政府曾表示，认为周六乘坐12辆皮卡携带重机枪进入叙利亚的100名持枪者中有土耳其士兵，任务是向叙利亚反对派提供补给。

“这不是真的……（土政府）并不考虑土耳其士兵进入叙利亚，”伊尔马兹对土耳其议会一个委员会说道。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜

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