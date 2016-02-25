若土耳其安全受威胁 叙利亚停火计划将不具约束力--达武特奥卢

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透伊斯坦布尔2月25日 - 土耳其总理达武特奥卢周四称，如果土耳其的安全受到威胁，叙利亚停火计划将不具约束力，并表示如有需要土耳其将对叙利亚库尔德YPG民兵组织和“伊斯兰国”采取“必要措施”。
“如果土耳其的安全受到威胁，停火对我们将不具约束力，我们如果认为有需要，将对YPG和‘伊斯兰国’采取必要措施，”达武特奥卢在CNNTurk直播中称。
“安卡拉是决定与土耳其安全有关行动的唯一地点，”他说道。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。