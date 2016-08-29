土耳其军队深入叙利亚 观察组织称战斗致35名村民死亡

路透土耳其KARKAMIS 8月28日 - 土耳其军队及其盟友周日深入叙利亚，夺取了由库尔德势力控制的地区；这是土耳其越境作战的第五天，一个观察组织称行动已造成至少35名村民死亡。

土耳其战机破晓时分飞入叙利亚北部，而且据安全部门消息人士称由库尔德民兵组织YPG控制的地点遭到炮击；此前叙利亚人权观察组织报告称，夜间两个村庄附近发生激烈交火。

土耳其称25名库尔德武装分子在空袭中丧生，并否认造成了平民伤亡。

YPG未立即发表评论，但与其结盟的势力称该组织在土耳其发动攻击前就已撤出了该地区。(完)