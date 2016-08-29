土耳其军队深入叙利亚 观察组织称战斗致35名村民死亡

特朗普称英国退欧将成为“伟大的事情” 想大幅削减核武
路透伦敦1月15日 - 英国泰晤士报报导称，美国候任总统特朗普表示，英国退欧将成为“伟大的事情”，而且他希望与俄罗斯之间的任何核武器协议都应包括大幅削减核武。
路透土耳其KARKAMIS 8月28日 - 土耳其军队及其盟友周日深入叙利亚，夺取了由库尔德势力控制的地区；这是土耳其越境作战的第五天，一个观察组织称行动已造成至少35名村民死亡。
土耳其战机破晓时分飞入叙利亚北部，而且据安全部门消息人士称由库尔德民兵组织YPG控制的地点遭到炮击；此前叙利亚人权观察组织报告称，夜间两个村庄附近发生激烈交火。
土耳其称25名库尔德武装分子在空袭中丧生，并否认造成了平民伤亡。
YPG未立即发表评论，但与其结盟的势力称该组织在土耳其发动攻击前就已撤出了该地区。(完)
(编译 王琛；审校 徐文焰)
路透伦敦1月15日 - 英国泰晤士报报导称，美国候任总统特朗普表示，英国退欧将成为“伟大的事情”，而且他希望与俄罗斯之间的任何核武器协议都应包括大幅削减核武。
路透伦敦1月15日 - 英国首相办公室周日称，特雷莎·梅下周将利用对英国脱欧发表重要讲话的机会，呼吁英国民众放下去年公投的对立，为一个更开放的英国愿景团结起来。
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。