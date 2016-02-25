若土耳其安全受威胁 叙利亚停火计划将不具约束力--达武特奥卢

(本文由路透中文网编译提供)

路透伊斯坦布尔2月25日 - 土耳其总理达武特奥卢周四称，如果土耳其的安全受到威胁，叙利亚停火计划将不具约束力，并表示如有需要土耳其将对叙利亚库尔德YPG民兵组织和“伊斯兰国”采取“必要措施”。

“如果土耳其的安全受到威胁，停火对我们将不具约束力，我们如果认为有需要，将对YPG和‘伊斯兰国’采取必要措施，”达武特奥卢在CNN Turk直播中称。

“安卡拉是决定与土耳其安全有关行动的唯一地点，”他说道。(完)