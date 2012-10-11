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路透中文国际短讯 | 2012年 10月 11日 星期四 10:23 BJT

土耳其拦截叙利亚客机 怀疑载有军用物资

土耳其周三出动战斗机拦截了一架叙利亚客机，称怀疑机上载有俄罗斯武器装备。据土耳其媒体报道，这架飞往大马士革的空客A-320在土耳其战斗机的引领下迫降在安卡拉机场，机上载有30多名乘客。土耳其警告称，若叙利亚炮火继续落入本国境内，土耳其将会更有力的回应。路透

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