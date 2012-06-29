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路透中文国际短讯 | 2012年 6月 29日 星期五 08:58 BJT

土耳其军车队前往叙利亚边境--报导

土耳其安纳托利亚（Anatolia）新闻社报导称，一支由30辆军车组成的车队已从土耳其海岸小镇、位於哈塔伊省（Hatay）的Iskenderun出发，前往50公里开外的叙利亚边境地区，其中一些车辆上装有导弹发射台。土耳其还向与叙利亚接壤的边界地区Sanliurfa运送了装甲车。

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