土耳其计划就叙利亚危机发起新倡议

路透安卡拉2月7日电(记者 Jonathon Burch/Tulay Karadeniz)---土耳其总理埃尔多安(Tayyip Erdogan)周二表示，土耳其准备与反对叙利亚政府及其暴力镇压活动的国家发起新倡议，称中国和俄罗斯对联合国关於叙利亚决议草案的否决是场“灾难”。

埃尔多安在其执政党正义与发展党(AK Party)的一场会议上表示：“我们将与支持叙利亚人民的国家发起新倡议。我们正在进行准备。”但他未就此举给出进一步细节。

“否决联合国关於叙利亚的决议草案对文明世界是场灾难。”他表示。

中国和俄罗斯周六否决了阿盟支持的安理会关於叙利亚的决议草案。

埃尔多安未提到具体国家的名字，但他表示，对联合国决议草案的否决为叙利亚政府继续军事打击反政府示威者亮了“绿灯”。阿萨德的军队现在还在一些地区与武装分子激战。

土耳其外长达乌特奥卢(Ahmet Davutoglu)预计周三将前往美国，与美国国务卿希拉里进行会谈。

希拉里周日表示，美国将与其他国家一道尝试加大对阿萨德政府的制裁力度。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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