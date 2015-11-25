土耳其在叙利亚边境附近击落俄战机 普京警告“后果严重”

土耳其周二在叙利亚边境附近击落一架俄罗斯战机，称其侵犯了领空。俄罗斯总统普京称飞机被袭时是在叙利亚境内1公里，称这是“恐怖分子共犯”在背后捅刀，警告“后果严重”。土耳其则称，俄罗斯战机是在土耳其领空被击落，与另一架飞机一起，这架飞机飞进土耳其领空超过1英里，持续17秒，尽管五分钟内受到10次警告。路透