土耳其或考虑支持在叙利亚设缓冲区

路透土耳其雷伊汉里3月15日电(记者 Jonathon Burch)---土耳其周四表示，该国或考虑支持在叙利亚国内建立“缓冲地带”，以应对越境难民潮。随着叙利亚政府军最近在伊德利卜(Idlib)地区对反叛力量实施打击，涌入土耳其境内的叙利亚难民激增。

土耳其外交部发言人乌纳尔(Selcuk Unal)表示，为躲避阿萨德军队的袭击，过去一天里约有1,000名叙利亚难民涌入土耳其境内，其中还包括一名将领。这也是叛逃至土耳其的第七名叙利亚高官。

在土耳其和叙利亚边境的Hatay地区，难民通过边境铁丝网的缺口，持续涌入土耳其，其中多数是妇女和儿童。

等候在边境附近的白色土耳其小巴士载着他们，抵达附近的难民营地。据估计，进入土耳其的叙利亚难民总数已达1.47万。

乌纳尔在新闻发布会上表示：“我们正在为应对任何可能性做准备。我们预计(难民)数量会继续增加，但我们无法确知具体数字。”

叙利亚政府表示，政府军正与恐怖分子和外国支持的武装分子进行激战，否认残害平民的指控。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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