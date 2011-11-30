土耳其对叙利亚实施制裁

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透安卡拉11月30日电---土耳其外长达乌特奥卢(Ahmet Davutoglu)周三表示，土耳其将暂停与叙利亚的所有金融往来，并冻结叙利亚政府的资产，以此作为制裁阿萨德政府的一部分。
达乌特奥卢在新闻发布会上还表示，土耳其将封锁对叙利亚的所有武器和军事设备的交付，旨在说服阿萨德停止对抗议人士的镇压。
阿盟此前宣布对叙利亚实施制裁。
达乌特奥卢还表示，在叙利亚出现新政府前，该国与叙利亚的一份合作协议也将暂停。
达乌特奥卢表示："在能与人民和平共处的合法政府执掌叙利亚之前，高级别战略合作机制已暂停。"他还补充道，阿萨德政府已走到"尽头"。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。