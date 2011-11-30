土耳其对叙利亚实施制裁

路透安卡拉11月30日电---土耳其外长达乌特奥卢(Ahmet Davutoglu)周三表示，土耳其将暂停与叙利亚的所有金融往来，并冻结叙利亚政府的资产，以此作为制裁阿萨德政府的一部分。

达乌特奥卢在新闻发布会上还表示，土耳其将封锁对叙利亚的所有武器和军事设备的交付，旨在说服阿萨德停止对抗议人士的镇压。

阿盟此前宣布对叙利亚实施制裁。

达乌特奥卢还表示，在叙利亚出现新政府前，该国与叙利亚的一份合作协议也将暂停。

达乌特奥卢表示："在能与人民和平共处的合法政府执掌叙利亚之前，高级别战略合作机制已暂停。"他还补充道，阿萨德政府已走到"尽头"。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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