土耳其期冀明星助阵挽救旅游业人气 效果有待观察

2016年1月8日在地中海畔的安塔利亚拍到的日落场景。 REUTERS/Murad Sezer

路透柏林3月16日 （记者 Tina Bellon） - 土耳其旅游官员期冀麦当娜、贾斯汀·比伯或者詹妮弗·洛佩兹能帮助重振该国旅游业。俄罗斯游客预订数锐减以及爆炸案令土耳其旅游业遭遇冲击。

土耳其旅游收入在去年最后一个季度下滑14.3%，2016年的预定情况表明该国旅游业将迎来更加艰难的一年。旅游业为土耳其8,000亿美元GDP约贡献了4.5%。

安塔利亚附近的“土耳其里维埃拉”是重要旅游胜地，也是遭冲击最严重的地区之一。俄罗斯游客人数1月份锐减81%，当地的商会ATSO本月向土耳其旅游部求助。

土耳其去年11月24日击落一架俄罗斯战机后遭到俄罗斯制裁，ATSO估计这场危机或导致土耳其损失多达110亿美元。

安塔利亚是土耳其地中海沿岸的重要城市，将在4月举办2016年世界园艺博览会。ATSO认为，届时许多大腕歌手前来助阵或可帮助吸引游客。

“2016世博会应可成为旅游业的一大助力，譬如通过组织麦当娜、詹妮弗·洛佩兹或者贾斯汀·比伯等明星的演唱会，来吸引目标市场人群，”土耳其旅游部的一份报告称。

“比伯热”或者“麦当娜狂潮”能否安抚游客对土耳其安全局势的担忧，仍有待观察。土耳其1月发生自杀性炸弹袭击，10名德国游客丧生，而此后土耳其今年又发生过多起爆炸案。（完）