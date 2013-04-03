土耳其官员称克里本周将访问该国

路透安卡拉4月3日电 - 土耳其官员称，美国国务卿克里本周预计将访问该国，这是克里访问西欧和亚洲行程的一部分。

美国认为土耳其在支持叙利亚反对派和为后阿萨德时代做准备上发挥关键作用。

该匿名官员表示，“克里先生将访问土耳其，日期尚不清楚，但很可能在周五或周六。”尚未立刻联系到美国国务院对此置评。

一个月前，克里上任伊始首次访问土耳其时，曾批评该国总理埃尔多安将犹太复国主义比作反人类罪的言论。这一争端曾令两国间的会谈蒙上阴影。

几周后，美国总统奥巴马在访问以色列时促成土耳其和以色列达成暂时和解。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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