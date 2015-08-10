美驻伊斯坦布尔领事馆遭枪手袭击--CNN Turk

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透伊斯坦布尔8月10日 - 美国有线电视新闻网土耳其频道（CNN Turk）称，两名袭击者周一在土耳其最大城市伊斯坦布尔开枪袭击美国领事馆，在警方还击后逃离。
土耳其Cihan通讯社称，参与袭击的包括一名男子和一名女子。路透无法立刻证实该报导。
CNN-Turk称未有人员伤亡。
自土耳其上月启动了土耳其官员所称的“同步反恐战争”以来，该国便提升了警戒状态。土耳其的“同步反恐战争”包括对叙利亚的“伊斯兰国”武装人员和伊拉克北部的库尔德武装分子展开空袭，并在土耳其境内逮捕了数百名嫌犯。
在土美国外交使团过去曾遭遇过袭击。
土耳其极左翼革命人民解放党/阵线（DHKP-C）近几周有成员遭逮捕。该组织宣称对2013年针对美国驻安卡拉大使馆的自杀性爆炸袭击负责，爆炸造成一名土耳其保安人员死亡。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
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