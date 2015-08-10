美驻伊斯坦布尔领事馆遭枪手袭击--CNN Turk

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伊斯坦布尔8月10日 - 美国有线电视新闻网土耳其频道（CNN Turk）称，两名袭击者周一在土耳其最大城市伊斯坦布尔开枪袭击美国领事馆，在警方还击后逃离。
土耳其Cihan通讯社称，参与袭击的包括一名男子和一名女子。路透无法立刻证实该报导。
CNN-Turk称未有人员伤亡。
自土耳其上月启动了土耳其官员所称的“同步反恐战争”以来，该国便提升了警戒状态。土耳其的“同步反恐战争”包括对叙利亚的“伊斯兰国”武装人员和伊拉克北部的库尔德武装分子展开空袭，并在土耳其境内逮捕了数百名嫌犯。
在土美国外交使团过去曾遭遇过袭击。
土耳其极左翼革命人民解放党/阵线（DHKP-C）近几周有成员遭逮捕。该组织宣称对2013年针对美国驻安卡拉大使馆的自杀性爆炸袭击负责，爆炸造成一名土耳其保安人员死亡。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”