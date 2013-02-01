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货币新闻 | 2013年 2月 1日 星期五 19:42 BJT

突发新闻: 土耳其首都安卡拉的美国大使馆前发生爆炸,有多人受伤--媒体

路透安卡拉2月1日 - 土耳其媒体报导称,美国位于土耳其首都安卡拉的大使馆前周五发生爆炸,有多人受伤.

一名路透目击者称,该地区传出巨响,而土耳其多安通讯社(Dogan News Agency)称,有多辆救护车和消防车前往该地区.(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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