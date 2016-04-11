美国驻土耳其大使馆发布警告 称有针对土旅游区的“可信威胁”

路透伊斯坦布尔4月9日 - 美国驻土耳其大使馆周六向本国公民发布警告，称有针对土耳其旅游区的“可信威胁”，特别是首都伊斯坦布尔及西南部的海岸旅游胜地安塔利亚。

“美国驻土耳其使团谨告知美国公民，有针对旅游区、特别是伊斯坦布尔和安塔利亚的公共广场和码头的可信威胁。”该大使馆在对土耳其的美国公民的电邮声明中称。（完）