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时事要闻 | 2016年 4月 11日 星期一 10:31 BJT

美国驻土耳其大使馆发布警告 称有针对土旅游区的“可信威胁”

路透伊斯坦布尔4月9日 - 美国驻土耳其大使馆周六向本国公民发布警告，称有针对土耳其旅游区的“可信威胁”，特别是首都伊斯坦布尔及西南部的海岸旅游胜地安塔利亚。

今年土耳其已经遭遇了四次自杀式爆炸袭击，最近一次于上月发生在伊斯坦布尔。“伊斯兰国”宣称对其中两起负责，库尔德武装分子则宣称为另外两起负责。

美国驻土耳其大使馆发布“紧急消息”，警告美国公民保持高度警惕。

“美国驻土耳其使团谨告知美国公民，有针对旅游区、特别是伊斯坦布尔和安塔利亚的公共广场和码头的可信威胁。”该大使馆在对土耳其的美国公民的电邮声明中称。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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