三星高管李在镕将参加有关是否签发逮捕令的法庭聆讯
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。
路透伊斯坦布尔4月9日 - 美国驻土耳其大使馆周六向本国公民发布警告，称有针对土耳其旅游区的“可信威胁”，特别是首都伊斯坦布尔及西南部的海岸旅游胜地安塔利亚。
今年土耳其已经遭遇了四次自杀式爆炸袭击，最近一次于上月发生在伊斯坦布尔。“伊斯兰国”宣称对其中两起负责，库尔德武装分子则宣称为另外两起负责。
美国驻土耳其大使馆发布“紧急消息”，警告美国公民保持高度警惕。
“美国驻土耳其使团谨告知美国公民，有针对旅游区、特别是伊斯坦布尔和安塔利亚的公共广场和码头的可信威胁。”该大使馆在对土耳其的美国公民的电邮声明中称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅将在周二演讲中表明，英国不要那种半调子的退欧协议，暗示她准备让英国退出欧盟单一市场。这篇演说将列出她对退欧谈判的优先考量。