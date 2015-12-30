142趟往返伊斯坦布尔的航班因大雪被取消 未来几天或有更多航班受影响

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透安卡拉12月30日 - 土耳其多家航空公司取消了142趟往返伊斯坦布尔的航班，并称未来几天可能有更多航班受大雪影响。
许多土耳其国内航班被取消，但往返土耳其与汉堡、慕尼黑、米兰和德黑兰等欧洲和中东目的地之间的航班亦受波及。
“预计伊斯坦布尔周边12月30日有小雪，12月31日雪量料将增大，”土耳其航空公司在网站发布声明称。
“因此，伊斯坦布尔阿塔图尔克和萨比哈·格克琴机场的一些航班已被取消，未来几天可能出现更多天气相关问题。”
《自由报每日新闻》(Hurriyet Daily News)报导称，伊斯坦布尔省长办公室也发布预警，提醒居民若非必要不要出行。预计降雪周三开始，将持续到1月2日。
伊斯坦布尔省长办公室称，1,000多台除雪车和其它重型机械已就绪待命，准备疏通伊斯坦布尔容易堵塞的交通道路。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。