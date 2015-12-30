142趟往返伊斯坦布尔的航班因大雪被取消 未来几天或有更多受影响

(本文由路透中文网编译提供)

路透安卡拉12月30日 - 土耳其多家航空公司取消了142趟往返伊斯坦布尔的航班，并称未来几天可能有更多航班受大雪影响。

许多土耳其国内航班被取消，但往返土耳其与汉堡、慕尼黑、米兰和德黑兰等欧洲和中东目的地之间的航班亦受波及。

“预计伊斯坦布尔周边12月30日有小雪，12月31日雪量料将增大，”土耳其航空公司在网站发布声明称。

“因此，伊斯坦布尔阿塔图尔克和萨比哈·格克琴机场的一些航班已被取消，未来几天可能出现更多天气相关问题。”

《自由报每日新闻》(Hurriyet Daily News)报导称，伊斯坦布尔省长办公室也发布预警，提醒居民若非必要不要出行。预计降雪周三开始，将持续到1月2日。

伊斯坦布尔省长办公室称，1,000多台除雪车和其它重型机械已就绪待命，准备疏通伊斯坦布尔容易堵塞的交通道路。（完）