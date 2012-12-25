土耳其不再阻止以色列与北约合作

韩特别检察官办公室称其不能讯问朴槿惠
路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透安卡拉12月24日 - 土耳其官员周一称，土耳其已同意以色列参加北约2013年的非军事活动。此前,土耳其曾因与以色列之间悬而未解的纠纷反对此事。
2010年5月，以色列海军执行海上封锁加沙地带任务时攻击了人道主义援助船只“蓝色马尔马拉”号（Mavi Marmara），造成船上九名土耳其公民丧生，此事导致以色列与土耳其的关系恶化。
尽管美国鼓励这两个地区大国重新接触，但以色列与土耳其的纠纷一直未能弥合。
作为北约成员国，土耳其曾以以色列未就2010年伤亡事件道歉为由，拒绝让以色列参加去年5月的联盟峰会，还不愿与以色列进行任何进一步的合作。
土耳其官员称，土耳其现在同意以色列参加北约明年的一些活动，但仍反对以色列参加北约联合军事演习。
以色列和土耳其曾是亲密盟友，相互分享情报并进行联合军演。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透雅加达2月27日 - 据警方和电视画面，印尼警方与一名袭击者交火。此前有报道称万隆市的一个政府大楼发生爆炸。 “我们现在政府办公室中。有人称发生了炸弹爆炸，”西爪哇警方发言人Yusri Yunus告诉路透。 印尼电视台的画面中可听到交火声，这是在西爪哇的上述大楼外面所摄。(完) (编译 王琛；审校 张涛)
路透华盛顿2月26日 - 两名熟悉提案内容的官员表示，白宫周一将会向各联邦部门发送一份预算提案，包含总统特朗普承诺的增加国防支出内容，部分将由缩减美国国务院、国家环境保护局(EPA)及其他非国防计划的支出加以支应。