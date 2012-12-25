土耳其不再阻止以色列与北约合作

路透安卡拉12月24日 - 土耳其官员周一称，土耳其已同意以色列参加北约2013年的非军事活动。此前,土耳其曾因与以色列之间悬而未解的纠纷反对此事。

2010年5月，以色列海军执行海上封锁加沙地带任务时攻击了人道主义援助船只“蓝色马尔马拉”号（Mavi Marmara），造成船上九名土耳其公民丧生，此事导致以色列与土耳其的关系恶化。

尽管美国鼓励这两个地区大国重新接触，但以色列与土耳其的纠纷一直未能弥合。

作为北约成员国，土耳其曾以以色列未就2010年伤亡事件道歉为由，拒绝让以色列参加去年5月的联盟峰会，还不愿与以色列进行任何进一步的合作。

土耳其官员称，土耳其现在同意以色列参加北约明年的一些活动，但仍反对以色列参加北约联合军事演习。

以色列和土耳其曾是亲密盟友，相互分享情报并进行联合军演。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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