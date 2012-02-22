土耳其对习近平称应改善土中两国贸易平衡

路透伊斯坦布尔2月22日电（记者 Seda Sezer）---土耳其官员周三对来访的中国国家副主席习近平表示，在未来八年土中贸易额或将翻两番，达到1,000亿美元，但也必须要采取相关举措，使两国贸易更加平衡。

周三是习近平对土耳其访问的第二天，他当天出席了一个商业论坛。在论坛开始时，土耳其经济部长恰拉扬（Zafer Caglayan）称：“我们之间的贸易数据看起来像是单相思，这并不能让我们高兴。”

习近平周二晚与土耳其总理埃尔多安（Tayyip Erdogan）会面，习近平在论坛宣布埃尔多安将於4月访问北京，这也是在中亚地区有竞争性利益关系的土中两国互信增强的信号。

土耳其正致力於发展核能并削减对进口油气资源的依赖，埃尔多安在与习近平会面时谈及此话题，未来他访问北京时，这也很可能是重要议题。土耳其正从日本与韩国寻求相关专业技能。

土耳其《晨报》（Sabah）报导称，中国对土耳其投资200亿美元的核电站的建设工程感兴趣。

恰拉扬称，中国企业对土耳其大规模基础设施建设工程显示出很大兴趣，包括第三座横跨博斯普鲁斯海峡的大桥以及连接黑海与马尔马拉海的运河。

中国与土耳其是去年全球经济增长最快的国家，两国都已熟练运用外交政策，在远方市场提升商业利益。

恰拉扬称，土中两国贸易额一定会大幅上升，但表示土耳其对中国60%的出口来自矿业。“我相信，到2020年我们两国间的贸易额将达1,000亿美元。”

去年中国出口增速是土耳其出口增速的三倍多，土中两国进出口差额达190亿美元，土耳其企业因此呼吁要改善此种状况。

土耳其出口商协会（TIM）主席Mehmet Buyukeksi在土中商业论坛一个会议上称：“我们必须要采取措施改善贸易平衡。”

“我们与中国的贸易赤字正在持续扩大。”（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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