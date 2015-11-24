土耳其在叙利亚边境附近击落俄战机 普京警告“后果严重”

路透安卡拉/莫斯科11月24日 - 土耳其周二在叙利亚边境附近击落一架俄罗斯战机，称其侵犯了领空。这是北大西洋公约组织(NATO)成员国和俄罗斯在半个世纪来公开承认的最严重冲突之一。

俄罗斯总统普京称飞机被袭时是在叙利亚境内1公里(0.62英里)，称这是“恐怖分子共犯”在背后捅刀，警告“后果严重”。

“我们绝不容忍今天的这种罪行，”普京称。俄罗斯和土耳其股市下跌。

土耳其在致联合国安理会的信中称，俄罗斯战机是在土耳其领空被击落。与另一架飞机一起，这架飞机飞进土耳其领空超过一英里，持续17秒，尽管五分钟内受到10次警告。

“谁都不应怀疑我们已经尽最大努力来避免最后这样的结果。但每个人都应尊重土耳其保卫边境的权力，”土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在安卡拉发表讲话称。

土耳其民营电视台Haberturk TV的视频显示，战机起火坠落，机尾拖出一道浓烟，坠毁在一个森林茂密的地区。电视台称这一地区被土耳其人叫做“土库曼山”。

另一段来自土耳其通讯社Anadolu Agency的视频显示，两名飞行员在飞机坠毁前跳伞。

叙利亚境内的土库曼反叛武装力量副司令表示，两名飞行员落地时被其手下人员击毙。俄罗斯军方确认，一名飞行员被地面火力射杀，另一名在营救过程中丧生。

一名土耳其高级官员称，至少一名飞行员可能还活着。“这不是事实，而是一种可能性。我们在努力核实消息，并采取一切必要措施帮助他们返回，”该官员称。

俄罗斯国防部称，该国的一架苏-24战斗机在叙利亚被击落，“整个飞行过程中，飞机完全在叙利亚领空，”这一说法遭到土耳其的否认。

“我们掌握的数据非常清楚。有两架飞机接近我们的边境，由于距离太近，我们发出警告，”另一名土耳其高级官员告诉路透。“我们的信息清楚地表明，土耳其领空被多次侵犯。而且他们明知故犯。”(完)