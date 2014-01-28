土耳其央行大幅上调所有主要利率 以抑制里拉跌势

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透伊斯坦布尔1月29日 - 土耳其央行在紧急会议上不顾总理埃尔多安(Tayyip Erdogan)的反对，决定大幅上调所有主要利率，以抑制里拉的重挫走势。
央行决定上调隔夜贷款利率至12%，之前为7.75%；上调初级市场交易商隔夜借款利率至11.50%，之前为6.75%；将一周回购利率上调至10%，之前为4.5%。升息幅度远高于分析师预期。
土耳其里拉兑美元在政策决定后升至2.18，周二尾盘报2.25。周一盘初曾触及纪录低位2.3900。
土耳其总理埃尔多安一直强烈反对上调借款成本，并将升息描绘成投机者进行“利率游说”，寻求抑制增长和破坏经济的行为。
“我希望你们了解，我今天一如既往地反对升息，”周二稍晚，埃尔多安在央行紧急会议前数小时向记者表示，并称：“但是，当然我无权干涉央行...责任属于他们。”
土耳其央行一直艰难地试图限制里拉大跌走势。腐败丑闻动摇政府根基，美国缩减刺激措施的全球性影响，均损害了投资者信心。
土耳其央行一直不愿意直接升息，而是试图通过使用外汇储备等手段来保卫本币--他们显然正在输掉这场战争，所以现在毅然放弃这种方式。
央行在声明中表示，将维持趋紧的货币政策直到通胀前景明确改善。
近日全球新兴市场大跌，令土耳其局势更加恶化。尽管美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策决议要到周三稍晚才能出炉，但土耳其央行升息后，推动美股期货在盘末上扬，全球投资者对土耳其的密切关注可见一斑。
“这一举措很大胆。此举非常有助于向市场表明央行支撑本币的决心，”BK Asset Management驻纽约常务董事Kathy Lien表示。
“采取这样的激进措施，可以重建投资者信心，也能限制对其他市场的溢出效应。”
路透周一对31位分析师的调查显示，受访者普遍预计贷款利率会上调2.25个百分点，仅有一人预计到实际升幅会有那么大。(完)
(编译 杜明霞/朱晓军；审校 张荻/张涛)
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