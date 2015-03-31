土耳其航空一航班因炸弹威胁迫降摩洛哥

路透伊斯坦布尔3月30日（记者 Ceyda Caglayan） - 周一，土耳其航空飞往巴西的TK15航班因炸弹威胁在摩洛哥迫降逾三个小时，经检查未发现爆炸物后继续飞行。

一位发言人称，这架航班从伊斯坦布尔飞往巴西圣保罗，飞行途中在洗手间内发现了一张写着“炸弹”的字条。这是该航空公司两天内遭遇的第二起此类恐慌事件。

该航班宣布进入紧急状态并改道前往卡萨布兰卡，在1230 GMT时分着陆。经检查未发现爆炸物后继续飞行。该架波音777客机载有256名乘客。

土耳其媒体报导称，周日，一架土耳其航空公司从伊斯坦布尔飞往东京的航班起飞不久后因在洗手间的门上发现了一张写着“C4Cargo”的字条而返航。C4是一种塑性炸药。随后经检查未在飞机上发现爆炸物。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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