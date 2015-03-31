土耳其航空一航班因炸弹威胁迫降摩洛哥

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--5月11日
5月11日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.9038人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.54 0.67 1.63 市北高新 13.46 1.03 1.89 大众交通 5.32 0.679 1.13 永生投资 11.2
(本文由路透中文网编译提供)
路透伊斯坦布尔3月30日 - 周一，土耳其航空飞往巴西的TK15航班因炸弹威胁在摩洛哥迫降逾三个小时，经检查未发现爆炸物后继续飞行。
一位发言人称，这架航班从伊斯坦布尔飞往巴西圣保罗，飞行途中在洗手间内发现了一张写着“炸弹”的字条。这是该航空公司两天内遭遇的第二起此类恐慌事件。
该航班宣布进入紧急状态并改道前往卡萨布兰卡，在1230 GMT时分着陆。经检查未发现爆炸物后继续飞行。该架波音777客机载有256名乘客。
土耳其媒体报道称，周日，一架土耳其航空公司从伊斯坦布尔飞往东京的航班起飞不久后因在洗手间的门上发现了一张写着“C4 Cargo”的字条而返航。C4是一种塑性炸药。随后经检查未在飞机上发现爆炸物。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
5月11日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.9038人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.54 0.67 1.63 市北高新 13.46 1.03 1.89 大众交通 5.32 0.679 1.13 永生投资 11.2
路透班加罗尔5月11日 - 黄金价格周四小涨，因美元走软，但美国6月升息的相关前景令金价维持在本周稍早触及的八周低点略上方。 0738GMT，现货金 涨0.2%至每盎司1,220.86美元。金价周二触及八周低点1,213.81美元。 美国期金 也涨0.2%，报每盎司1,221.10美元。 “连同特朗普政府外交政策挑衅言论在5月有所缓和，法国大选有利 于市场的结果，正协助削弱对冲政治风险的黄金需求，”BMI Research一 篇报告称。 “欧洲的厌恶风险情绪减弱，加上美联储鹰派言论，将在短期内压抑 黄金需求，”BMI称。BMI调降2017年平均金价预测，由每盎司1,300美元 降至1,250美元。 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加 息三次。 现货银 上涨0.9%，至每盎司16.28美元。 现货铂金 涨1%，至917.40美元，钯金 升0.4%，至每盎司 800
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016